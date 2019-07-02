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Паводок в Иркутской области

Летние лагеря в Бурятии готовы принять 160 детей из затопленных районов Иркутской области

Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что образовательные учреждения готовы принять детей на отдых сроком на 21 день на безвозмездной основе

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Летние лагеря в Бурятии готовы бесплатно разместить у себя 160 детей из затопленных районов Иркутской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

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"Глава Бурятии Алексей Цыденов направил в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко письмо. В нем предлагается помощь - детские образовательные учреждения, расположенные на территории Республики Бурятия, готовы принять 160 детей из затопленных районов Иркутской области для отдыха и оздоровления. На безвозмездной основе, сроком на 21 день", - сообщили в пресс-службе.

Также в письме власти Бурятии выразили сочувствие жителям соседнего региона в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за паводков.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичЦыденов, Алексей СамбуевичИркутская областьБурятияПаводок в Иркутской области
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