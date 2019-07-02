Летние лагеря в Бурятии готовы принять 160 детей из затопленных районов Иркутской области

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Летние лагеря в Бурятии готовы бесплатно разместить у себя 160 детей из затопленных районов Иркутской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов направил в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко письмо. В нем предлагается помощь - детские образовательные учреждения, расположенные на территории Республики Бурятия, готовы принять 160 детей из затопленных районов Иркутской области для отдыха и оздоровления. На безвозмездной основе, сроком на 21 день", - сообщили в пресс-службе.

Также в письме власти Бурятии выразили сочувствие жителям соседнего региона в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за паводков.