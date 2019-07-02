В Севастополе хотят организовать кинофестиваль с показами фильмов на парусах яхт

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Кинофестиваль, в рамках которого фильмы будут показывать прямо в морской бухте, а вместо экрана использовать паруса яхт, может появиться в Севастополе. Такое предложение в разговоре с журналистами во вторник высказал и.о. замгубернатора Иван Кусов.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве (населенный пункт в составе Севастополя) мирового центра яхтенного туризма, который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя. Объем бюджетных вложений предполагается в размере 6,5 млрд рублей.

"Есть идея сделать в Балаклаве кинофестиваль "на парусах". То есть, прямо на парусах транслировать кино - очень романтично, интересно", - сказал Кусов.

Он добавил, что для проведения кинопоказов также может быть использовано оборудование расположенного на набережной Балаклавы кинотеатра "Родина", который сейчас модернизируется. Однако сеансы могут проводиться и с использованием переносных экранов и проекторов.

Собеседник отметил, что сейчас уличные киносеансы проходят в нескольких парках Севастополя. "Очень душевно: советские фильмы, советские мультфильмы показываем. И люди, вечером прогуливаясь, с удовольствием останавливаются, смотрят на свежем воздухе. Будем еще думать про репертуар: возможно, авторское кино, у нас много кинофестивалей проходит, возможно, из их репертуара что-то", - уточнил Кусов.