Реку и два озера очистят в Новосибирской области по нацпроекту к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Расчистку не менее трех водных объектов Новосибирской области - двух озер и одной реки - планируется провести по нацпроекту "Экология" к 2024 году. В 2019 году на эти цели было предусмотрено более 20 млн рублей, однако на данный момент они не освоены из-за некачественных действий подрядчика, сообщил в пресс-центре ТАСС во вторник министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

По региональному проекту "Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области" планируется восстановить и расчистить три объекта - озеро Половинное в Красноозерском районе, озеро Довольное и реку Баган в Доволенском районе Новосибирской области. Сумма всех работ, предусмотренных в 2019 году, составила 20,8 млн, до 2024 года - 81,7 млн рублей, на данный момент средства не расходовались.

"Подрядчик должен был произвести очистку реки Баган на протяжении 1,7 км. При этом нужно было произвести углубление водного объекта", - сказал Даниленко, отметив, что река должна была стать после процедуры глубже на 70 см.

Подрядчик, по словам министра, произвел очистку русла реки на протяжении только 700 м, но с использованием того количества материалов, которое было предназначено для выполнения полного объема работ. "Еще два объекта - озеро Довольное и Половинное, по ним работы выполняет тот же подрядчик. Частично он работы выполнил, но в свете последних событий, я так понимаю, работу он не закончит", - сказал Даниленко.

Министр отметил, что контракт с подрядчиком планируется расторгнуть, однако на запланированный объем работ это не повлияет - он будет выполнен уже другой компанией до конца года. В скором времени повторно будет объявлен конкурс на определение подрядчика.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).