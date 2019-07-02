В Саратовской области до 2024 года создадут 50 мастерских по стандартам WorldSkills

САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Пятьдесят мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, будут созданы в Саратовской области до 2024 года в рамках национального проекта "Образование". Об этом рассказала ТАСС во вторник министр образования региона Ирина Седова.

"В рамках национального проекта в Саратовской области планируется создать не менее 50 мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, до 2024 года", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мастерские появятся на базе учреждений профессионального образования, средства на это будут выделены в виде грантов из федерального бюджета.

Первые 15 мастерских, по ее словам, появятся уже в 2019 году в Вольском технологическом колледже, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме и Саратовском архитектурно-строительном колледже. "Данные учебные заведения являются ведущими по подготовке квалифицированных кадров по наиболее востребованным специальностям", - пояснила Седова.

Кроме того, до 2024 года, мастерские также появляется в ряде учебных заведения Энгельсского, Базарно-Карабулакского, Балаковского районах и в Саратове. Ребята смогут говориться по таким направлениям, как "Информационные и коммуникационные технологии", "Промышленные и инженерные технологии", "Искусство, дизайн и сфера услуг", "Производство металлоконструкций", "Лабораторный химический анализ", "Спасательные работы", "Парикмахерское искусство", "Бухгалтерский учет", "Банковское дело", "Веб-дизайн и разработка", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Разработка мобильных приложений" и др.

"Безусловно, подобные мастерские помогут ребятам более успешно проходить подготовку для участия в конкурсе WorldSkills Russia и представлять нашу область, а самое главное - позволят готовить действительно высококлассных специалистов по самым востребованным профессиям", - отметила Седова.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 по 2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.