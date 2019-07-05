Маяки и крылечки Хвалынска. Как в саратовской глубинке благоустраивают старинный город

Проект "Маяки" провинциального городка выиграл грант Минстроя. Это пешеходный маршрут, на котором маркеры дополненной реальности отсылают к истории и жившим здесь людям

Хвалынск — небольшой сонный городок на берегу Волги: высокие сосны, крутой рельеф, горнолыжный курорт на окраине. Это город немного неожиданный. Саратовская область, граничащая с Казахстаном, богата не лесами, а степями и полями. Сам Саратов, выстроенный купцами и немцами Поволжья, — в основном каменный, основательный. А Хвалынск с населением всего 12 тыс. человек — словно кадр из фильма или старая открытка: деревянный, кружевной, с узкими улочками и старинными зданиями. Многие из них — вот уж точно неожиданность — украшены резными деревянными наличниками и роскошными крылечками — все как 100, а то и 200 лет назад. Сохранили, а местами восстановили эту красоту местные жители. В том числе силами уникального проекта "Хвалынские крылечки".

Его автор Алексей Наумов сегодня депутат и замруководителя комитета по культуре Саратовской областной думы, разрабатывает проекты по сохранению исторического облика городка. А почти 20 лет назад, будучи обычным хвалынским школьником, он лазил по местным чердакам, собирал старые документы и артефакты прошлого. Потом вырос, уехал в Саратов, выучился на историка, семь лет работал в Москве в научно-исследовательском институте и даже снимал документальное кино. Но любовь к Хвалынску не выветрилась: женился, решил завести детей и вернулся в родной городок. Руины, отделанные сайдингом В 2015 году Алексей шел по дороге домой мимо старого дома. "У него было полуразвалившееся крыльцо, резное и когда-то очень красивое. Когда оно совсем упало, мне стало так грустно. На старых фотографиях Хвалынск весь в таких крылечках — на них сидели и пили чай, здесь играли дети, на крылечках собирались, чтобы сделать семейные снимки. Это такой Хвалынский культурный код — они были и на частных домах, и на госучреждениях. И я понял, что было бы хорошо продлить этому жизнь", — вспоминает Алексей.

С этого все и началось — Алексей стал вникать в проблему и понял, что город его детства постепенно теряет свое лицо. "Это уже почти не Хвалынск — его превратили в руины, отделанные сайдингом. И нужно было найти способ приостановить это чудовищное воздействие, когда историческая среда исчезает", — рассказывает он. Алексей собрал вокруг себя единомышленников и создал проект "Хвалынские крылечки". В 2017 году он выиграл грант фонда Тимченко "Культурная мозаика малых городов и сел" — чуть менее 700 тыс. рублей.

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"Мы рылись в семейных архивах, в музее нашли фото с крылечками. По нашей задумке нужно было не просто украсить дома резными крыльцами, а создать реплики — точные копии того, что было утрачено. Силами местных жителей — резчиков по дереву — мы приступили к работе, а параллельно проводили мастер-классы для детей, рассказывали о крыльцах, о резьбе по дереву", — рассказывает автор проекта. Постепенно работу удалось наладить — первое крылечко было установлено на доме, который волонтеры восстановили в рамках акции "Том Сойер Фест". "Это был частный дом, он практически разваливался, гнил, крыша частично обвалилась. Но там жила бабушка, и ее внук с женой нам помогали. Хозяйка дома с радостью приняла нас, разрешала проводить праздники во дворе — были лекции, концерты", — рассказывает Алексей.

По его словам, раньше о том, чтобы беречь старину, хозяева дома даже не задумывались: старые детали крыльца волонтеры нашли в дровнике, еще немного — и их бы сожгли в печи. Новые помощники, новые крылечки Нельзя сказать, что активисты сразу встретили общее понимание горожан. Многие уверяли, что волонтеры попросту тратят время и деньги.

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"Нам говорили: так никто не делает, вы деньги отмываете. Мы терпеливо объясняли: мол, попробуйте сами что-то сделать для города, не распространяйте слухи, приходите к нам, поучаствуйте", — рассказывает Алексей. Тогда команда проекта стала инициатором и организатором общегородского открытого собрания по благоустройству города. Участниками стратегической сессии стали более 70 активных жителей и представители администрации города. Многие уже видели первые результаты проекта и захотели присоединиться. "Нам серьезно помогли — материалы, древесину мы получили бесплатно из Ленинградской области — в Выборге есть компания, представитель которой связан с Хвалынском. Стали приходить дети и подростки: им интересно красить, шкурить. Этот дом стал менять отношение людей", — рассказывает Алексей.

Второе крылечко волонтеры установили на православной гимназии Хвалынска — оно стало репликой резного крыльца городского училища, где учился Кузьма Петров-Водкин. Затем было крыльцо на здании центра соцобслуживания, на историческом здании, где находится редакция местной газеты, крылечко установили на двухэтажном старинном особняке, стоящем на въезде на горнолыжный курорт. В 2017–2018 годах волонтеры воссоздали пять крылечек. Глинтвейн, сосиски, елка "Проект показал, что мы — команда, мы раскачали сообщество в плане проектной работы, и у нас много планов. Хотим восстановить тот самый особняк на въезде на горнолыжный курорт, затем планируем создать общественное пространство во дворе краеведческого музея — здесь будет резная беседка, качели, сцена и стулья для проведения лекций или выступлений. Но самое главное — это, конечно, проект "Резная сказка Хвалынска", на реализацию которого мы уже выиграли 4 млн рублей из фонда президентских грантов", — поясняет Алексей Наумов. "Резная сказка Хвалынска" означает следующее: активисты намерены создать в городе столярную мастерскую со специальными станками, где учиться резьбе по дереву будут все желающие. Мастерская откроется на базе местного лицея, где теперь возрождается специальность "столяр". Далее планируется провести исследование деревянного зодчества в Хвалынске. Алексей и его единомышленники задумали создать уникальный каталог городской среды, какого нет ни в одном городе области. Отдельное внимание тут будет уделено исследователю и реставратору Владимиру Суслову, который знаменит тем, что еще в XIX веке объездил Русский Север и сделал альбомы деревянного зодчества, которые сохранились в Хвалынском музее (Суслов жил в Хвалынске, умер и похоронен здесь).

"Кроме того, мы планируем мастер-классы, на которых сделаем ярмарочные домики, их будет шесть — и каждый с характерными наличниками. И 7 января 2020 года устроим большое мероприятие — Рождество в Хвалынске. Там будет глинтвейн, сосиски, елка, будут выступать артисты", — рассказывает Алексей. Ярмарку проведут на отреставрированной площади города — ее реконструкцию проведут за счет средств гранта Минстроя, выигранного по проекту "Маяки". "Такой комплексный подход помогает сложить пазлы воедино — на одни деньги мы реконструируем пространство, на другие его заполним. И все это будет популяризировать резьбу и заложит новые традиции туризма — ресурс, который обязательно нужно использовать", — уверен Наумов. "Маяки" "Маяки" — новый проект благоустройства Хвалынска. С ним город вошел в число победителей Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В номинации "Малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек" Хвалынск занял третье место и получит до 55 млн рублей. "Маяки" — продукт взаимодействия: его авторы спросили у горожан, каких улучшений они хотят. Проводились опросы, общественные обсуждения, круглые столы с участием экспертов, представителей бизнеса, архитекторов, историков и краеведов. В обсуждении участвовали и ребята из "Хвалынских крылечек".

В итоге в городе создадут связанный пешеходный туристический маршрут, который должен сделать центральную часть города комфортной для жителей и туристов. По всему маршруту восстановят фасады исторических зданий, в сквере появятся велодорожка, амфитеатр и беседка. В пешеходной зоне установят сервисные модули, где будет продаваться продукция местного производства. На здании консервного завода нарисуют граффити с историческим сюжетом.

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На маршруте разместят так называемые маркеры дополненной реальности: с их помощью на смартфоне можно будет увидеть, как выглядел тот или иной объект в прошлом. Это и есть "маяки". Идея "маяков" опять-таки связана с историей и отсылает, в частности, к Петрову-Водкину, который писал в своей книге "Хлыновск" в 1930 году: "Северная окраина города называется Маяк. Здесь была башня со всегдашним сторожем, который и следил за Заволжьем. При замеченной опасности на башне зажигался костер и бился набат. Работавшие в полях мужики бросали работу и верхами мчались к родным избушкам и вставали на защиту животов своих". Рядом с картинной галереей имени Петрова-Водкина запланировано построить крытую арт-галерею с уличной мебелью и оборудованием для выставок картин художников и рисунков детей, мастер-классов и лекций. "Реализация проекта позволит, как ожидается, увеличить количество туристов до 30%", — сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.