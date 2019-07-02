Власти Севастополя совместно с Великобританией намерены благоустроить британское кладбище

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя в ближайшее время обратятся к Великобритании, чтобы совместно определить меры по содержанию кладбища британских военных, погибших во время Крымской войны, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

"Мы обратимся буквально в ближайшее время <…>, чтобы инициировать ответную реакцию… Мы готовы через МИД официально обратиться с предложением создать рабочую группу, определить параметры благоустройства мест захоронения", - сказал Овсянников.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец ранее заявляла, что федеральные власти готовы помочь правительству Севастополя в решении проблем, связанных с содержанием британского военного кладбища, расположенного в городской черте.

"Думаю, что и родственники, и общественные организации заинтересованы принять участие, приехать в Севастополь, высказать пожелания, и мы готовы это делать совместно", - добавил губернатор.

История кладбища

Британское кладбище появилось в Севастополе после Первой обороны города в 1854-1855 годах, во время Крымской войны. Тогда российской армии противостояли силы союзников: Британии, Сардинии (современная Италия), Турции и Франции.

Захоронения британских солдат и офицеров находятся на Каткартовом холме. За более, чем 100 лет со времени основания кладбища вокруг холма появились частные дома - сейчас это жилой район города. При этом само кладбище находится на отдельном участке, на сохранившейся до настоящего времени его территории застройки нет.

В июне 2019 года в британской газете The Times появился материал о том, что сейчас за кладбищем ухаживают только волонтеры; утверждалось, что после передачи Крымского полуострова Украине кладбище оказалось частично разрушено, а часть земли отдана под дачные участки.