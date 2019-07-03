Суд на Сахалине приравнял бригадиров прибрежного лова к капитанам морских судов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Сахалинский суд по иску областного погрануправления ФСБ вынес решение о приравнивании бригадиров прибрежного лова к капитанам морских рыбопромысловых судов. Об этом в среду сообщил журналистам президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона, депутат областной думы Максим Козлов во время пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню рыбака.

Согласно правилам рыболовства, капитан должен иметь документ, подтверждающий соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью, и свидетельство об управлении безопасностью для судна. Пограничные органы часто предъявляют такие же требования к бригадирам прибрежного лова. Сахалинское погрануправление ФСБ подало иск в суд, благодаря которому теперь все бригадиры приравнены к капитанам.

"Бригадиры прибрежного лова теперь приравнены к капитанам рыбопромыслового судна. Но капитан - это большой специалист, на которого специально учатся в институте, получают диплом, это официальное должностное лицо. Бригадир - это простое лицо, хороший промрыбак или матрос, который хорошо вяжет сети. Но в связи с таким высоким статусом [приравнивание бригадира к капитану] теперь бригадир должен подтверждать безопасность мореплавания на маломерных судах [кунгасах, щелевиках], - сообщил Козлов.

По его словам, сахалинские рыбаки не готовы к такому решению, особенно в период путины. Необходимых документов и свидетельств, которые должны быть на руках у капитанов, у бригадиров прибрежного лова нет, а их получение занимает продолжительное время. "Путина начинается, а мы все [рыбаки] оказываемся потенциальными нарушителями", - пояснил Козлов.

Получение необходимых документов обойдется каждому работающему на путине предприятию в 200 тыс. рублей. Помимо этого, придется заплатить примерно 5 тыс. рублей за каждое маломерное судно, задействованное в прибрежном промысле.

Всего в Сахалинской области на маломерных суднах работает более 100 предприятий, имеющих почти 3 тыс. таких морских средств.

Путина-2019

Ранее сообщалось, что для жителей Курильских островов главная путина года началась еще 16 июня, а для сахалинцев ее официально разрешили с 1 июля.

Вылов тихоокеанского лосося в этом году, по прогнозам ученых, составит в Сахалинской области почти 82 тыс. тонн. Планируется выловить более 40 тыс. тонн горбуши, более 39 тыс. тонн кеты, более 1 тыс. тонн нерки и 500 тонн кижуча. Однако, как отмечают специалисты, реальный результат может не совпасть с заявленными цифрами. Например, в 2018 году было выловлено примерно 124 тыс. тонн лосося при прогнозе в 96,5 тыс. тонн.