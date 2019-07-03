Действующего мэра Иванова Владимира Шарыпова переизбрали на новый срок

ТАСС, 3 июля. Депутаты Ивановской городской думы открытым голосованием в среду переизбрали главой Иванова действующего мэра города Владимира Шарыпова.

"По итогам голосования депутатов Ивановской городской думы на должность главы городского округа города Иваново избран Владимир Николаевич Шарыпов", - сказал председатель гордумы Александр Кузьмичев.

Выборы мэра прошли в связи с завершением действия контракта Шарыпова, который истек 19 мая. По уставу города Шарыпов мог занимать пост мэра, пока не будет избран новый глава города.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе городской думы, Шарыпов избран на срок чуть более одного года, до сентября 2020 года. "В следующем году истекают полномочия шестого созыва Ивановской городской думы. После того, как будет образован новый состав думы, состоится очередной конкурс на пост главы города Иваново", - сказали в пресс-службе.

На должность мэра претендовали четыре человека. После отборочного этапа, который включал в себя презентацию программ кандидатов по социально-экономическому развитию города, на голосование были представлены два претендента - Шарыпов и его первый заместитель Владимир Пигута.