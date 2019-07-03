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Более 100 медиков переданного в концессию роддома в Салавате трудоустроят в больницу

К работе специалисты приступят 4 июля

УФА, 3 июля. /ТАСС/. Руководство городской больницы Салавата в Башкирии готово принять на работу всех сотрудников роддома, переданного в концессию АНО "Перинатальный центр". На данный момент заявления о приеме на работу подали более 100 специалистов, говорится в распространенном пресс-службой Минздрава сообщении.

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Ранее сообщалось, что власти республики и концессионер приняли обоюдное решение о расторжении действующего договора, согласно которому роддом города Салават передали в управление ЗАО "Генус" в 2017 году. Сотрудники учреждения жаловались на плохие условия труда и низкие зарплаты, с персоналом роддома встречались члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В интернете появилась видеозапись встречи сотрудников учреждения с членом СПЧ Наталией Евдокимовой. На ней руководитель учреждения зачитал данные о зарплатах в роддоме, которые вызвали смех медиков.

"В Салаватском роддоме прошла встреча главного врача городской больницы города Салават с коллективом АНО "Перинатальный центр". В городскую больницу города поступило 104 заявления о приеме на работу с 4 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

На встрече главный врач городской больницы Салават Мурзагулов сообщил о готовности учреждения принять на работу весь коллектив роддома, находящегося в концессии, добавили в пресс-службе.

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