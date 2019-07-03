Около 600 семей в Бурятии получили право на увеличенный материнский капитал

ТАСС, 3 июля. Более 580 семей из Бурятии получили право на материнский капитал, увеличенный для жителей регионов Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил в среду в Москве глава республики Алексей Цыденов.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

"В настоящее время Бурятия активно вовлечена в интеграцию в экономическое пространство Дальнего Востока. На территории республики уже заработали меры социальной поддержки семей с детьми. По состоянию на 1 июля 2019 года, единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 631 получателю, в рамках предоставления материнского капитала, который для Дальнего Востока увеличен на 136 тыс. рублей, выдано уже 589 справок о распоряжении средствами материнского капитала", - сообщил Цыденов, выступая на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития.

Он добавил, что более 11 тыс. гражданам назначена ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, которую жители республики до вхождения в ДФО не получали, ее размер составляет 11 274 рублей в месяц.

"Также у нас началось оформление ипотечных кредитов для семей, имеющих двух и более детей по сниженной ставке 5%. У нас эта работа уже фактически реализована", - сказал Цыденов.

Субъекты ДФО с 2019 года получают дополнительную специальную поддержку из федерального бюджета на единовременную выплату при рождении первого ребенка и дополнительную выплату при рождении второго ребенка на условиях, предусмотренных для материнского капитала - порядка 130 тыс. рублей дополнительных к материнскому капиталу.