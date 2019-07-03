Власти Бурятии предложили расширить действие электронных виз еще на два пункта пропуска

ТАСС, 3 июля. Правительство Бурятии предложило расширить действие электронных виз в республике, кроме аэропорта Байкал, еще на два пункта пропуска - автомобильный в Кяхте и железнодорожный в Наушках. Об этом сообщил в среду в Москве глава региона Алексей Цыденов.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

"С 1 июня 2019 года механизм электронных виз, применяемых на Дальнем Востоке, распространился на международный аэропорт Байкал в Улан-Удэ. В целях увеличения въездного турпотока правительством Бурятии внесены предложения Минвостокразвития о расширении механизма электронных виз на международный автомобильный пункт пропуска "Кяхта" и на международный железнодорожный пункт пропуска "Наушки", - сказал Цыденов, выступая на итоговом заседании коллегии Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Он напомнил, что соответствующий законопроект внесен Минвостокразвития в правительство РФ. "Ждем решения правительства. Согласно законопроекту, упрощенный порядок въезда по электронной визе распространится на воздушные, автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска", - сказал глава Бурятии.

Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года, почти за два года дальневосточные регионы посетили 54 тыс. туристов, использовавших такие визы.