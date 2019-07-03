Петербургский коллекционер подарила музею "Царское Село" раритетный фарфор XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Раритетные образцы русского фарфора середины XIX века пополнили собрание государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Царское Село", сообщили в среду журналистам в пресс-службе музея. Фарфоровые чашка и блюдце, изготовленные, предположительно, по заказу одного из приближенных Романовых на Императорском фарфором заводе, переданы музею в дар из частной коллекции петербурженки Эсфири Алянской.

"Скорее всего, переданные нам чашка и блюдце могли быть сделаны в подарок приближенным Романовых, - рассказала ТАСС хранитель фонда "Фарфор" Царскосельского ГМЗ Елена Еремеева. - Ведущий российский фарфоровый завод обеспечивал [двор] парадной и повседневной посудой, поставлял вазы и другие декоративные предметы для украшения интерьеров".

Точная дата изготовления фарфоровой пары неизвестна, но в музее предполагают, что чашка и блюдце были изготовлены в 1840-1855 годах. Об этом свидетельствует стиль второго рококо, в котором выполнены изделия - для этого стиля, возникшего в XIX веке как переосмысление форм стиля рококо, характерно декорирование фарфоровых изделий изображениями завитков, птиц, а также лепкой. Именно так украшена эта чайная пара.

По словам Еремеевой, Эсфирь Алянская впервые делает музею подарок из своей коллекции. Переданная музею чайная пара досталась ей от тети, происходившей из московской семьи. Подаренные чашка и блюдце будут храниться в фондах музея, посетители смогут увидеть их в экспозициях на тематических выставках.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром I для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. Фонд фарфора музея включает около 2,5 тыс. предметов, среди которых парадные вазы и чайные сервизы.