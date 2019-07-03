Глава Мурманской области перенес отчетную пресс-конференцию из-за трагедии с подводниками

МУМУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в связи с гибелью подводников перенес пресс-конференцию, посвященную итогам 100 дней пребывания в должности главы региона. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

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Пресс-конференция была запланирована на 4 июля, на нее пригласили журналистов региональных СМИ.

"Пресс-конференция отменена, она состоится позже", - сказали в пресс-службе.

Ранее Чибис сообщал, что власти региона окажут содействие Северному флоту в связи с трагедией. В среду в Мурманской области в храмах пройдут заупокойные литии по погибшим морякам.