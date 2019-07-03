Порядка 40% граждан Ставрополья вовлекут в волонтерскую деятельность до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены к 2024 году вовлечь в волонтерскую и добровольческую деятельность порядка 40% жителей региона, сообщил в среду ТАСС начальник краевого управления по молодежной политике Егор Басович.

"В рамках работы по проекту "Социальная активность" планируется привлечь к волонтерской и добровольческой деятельности порядка 40% от общего числа жителей края к 2024 году, это очень серьезные и ответственные цифры. Это увеличение в несколько раз числа людей, которые так или иначе вовлечены в добровольческую деятельность", - сказал он.

По данным управления, в настоящий момент в регионе с населением порядка 2,8 млн человек насчитывается около 33 тыс. добровольцев. "У нас создан Ресурсный центр поддержки добровольчества, правительство края оказывает большую поддержку социально-активным некоммерческим организациям. Работаем со всеми возрастными группами", - отметил Басович.

В Ставропольском крае создан координационный совет по реализации добровольческих программ. "У нас большая база волонтеров возраста 50+, направление волонтеров-медиков одно из лучших в стране, событийное, творческое волонтерство получило серьезный стимул благодаря проведению в регионе фестивалей "Студенческая весна", - пояснил начальник управления.

Федеральный проект "Социальная активность" входит в нацпроект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд руб., призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.