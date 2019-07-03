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Источник: врио главы Ингушетии уволил семь советников Евкурова

Работу сохранили лишь двое из девяти советников

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уволил семь советников бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова, еще двое переназначены на свои должности, сообщил в среду ТАСС источник в правительстве региона.

"Семь советников, назначенных при Юнус-Беке Евкурове, освобождены от занимаемых должностей. Двое переназначены", - сказал собеседник агентства.

В структуре администрации главы Ингушетии девять помощников-советников, курирующих различные направления.

26 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Ингушетию с 2008 года 55-летнего Евкурова - он обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий.

Врио главы Ингушетии назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, возглавлявший ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияИнгушетия
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