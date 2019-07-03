Севастополь получит дополнительно 500 млн рублей на расширение Парка Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Севастополь получит дополнительно около 500 млн рублей в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова на вторую очередь работ в Парке Победы, сообщил журналистам в среду губернатор Дмитрий Овсянников.

"Вторая очередь Парка Победы. Объект включен в корректировку ФЦП. Порядка 500 млн [рублей] мне удалось добиться", - сказал глава города.

Как сообщалось ранее, в рамках второй очереди благоустройства территория парка, расположенного на берегу моря, должна увеличиться с 39 до 51 га. Обустройство второй очереди оценивалось примерно в 400-500 млн рублей.

В мае после реконструкции открылась главная аллея парка, заработали фонтаны. Продолжается работа на других участках первой очереди благоустройства. Работы должны завершиться в 2019 году, общий объем финансирования - около 1 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году, она призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2019-2022 годах на ее реализацию ранее планировалось выделить 310 млрд рублей. Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.