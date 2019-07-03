Руководство фонда капремонта Башкирии подало в отставку после критики главы региона

УФА, 3 июля. /ТАСС/. Руководитель фонда капитального ремонта Башкирии и семь его заместителей написали заявления об увольнении после критики врио главы республики Радия Хабирова из-за срыва сроков реализации программы по ремонту подъездов. До проведения конкурса назначен исполняющий обязанности гендиректора организации, сообщили ТАСС в среду в информационно-аналитическом отделении фонда.

Во вторник Хабиров раскритиковал реализацию программы ремонта подъездов многоквартирных домов, оператором которой является фонд капитального ремонта региона. Он потребовал "разогнать этого регионального оператора" и "навести кадровый порядок". Власти региона планировали к 15 июня обновить 1123 подъезда, однако на данный момент отремонтировано 620 из них.

"Пока работаем в штатном расписании. Они [руководитель фонда и его заместители] написали заявления на увольнение. Исполняющим обязанности руководителя фонда до проведения конкурса назначен Павел Сафонов", - рассказал собеседник агентства.

Программа ремонта подъездов многоквартирных домов в Башкирии начата в 2019 году, на этот год ставилась задача привести в порядок места общего пользования в 1300 домах. До 2024 года планируется отремонтировать 26 тыс. подъездов, на эти цели будет направлено 6 млрд рублей. Предельная стоимость ремонта одного подъезда для 5-этажных домов составит 220 тыс., 9-этажных - 450 тыс., для зданий от 10 и более этажей - 500 тысяч рублей, сообщали в МинЖКХ региона.

Фонд капремонта Башкирии создан в 2013 году с целью обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Его учредителями от имени правительства региона выступили Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство земельных и имущественных отношений республики.