Сильный ветер и осадки прогнозируют синоптики в ЦФО к концу рабочей недели

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сильный ветер и осадки ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие двое суток. Об этом в среду журналистам сообщили в областных Главных управлениях МЧС и центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГИМС).

"В Орловской области ветер 15-17 м/с, с порывами до 20 м/с сохранится до вечера четверга, в пятницу немного утихнет. Температура воздуха в ближайшие двое суток днем 19-21 тепла, ночью опустится до плюс 12", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре. В Тверской и Смоленской областях ветер до 18 м/с, дожди, днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, ночью - до плюс 10, сказали синоптики. В Тульской и Брянской областях, по данным региональных ГИМС, до плюс 20 днем и около 14 тепла ночью, ветер до 15 м/с, возможны кратковременные дожди.

ГУ МЧС по Курской области предупреждает о сильном ветре и дождях, в четверг температура опустится до плюс 20 градусов днем и до плюс 15 ночью. В Белгородской области днем 22 градуса тепла, ночью плюс 13, дожди, ветер около 12 м/с, сказали журналистам в региональном гидрометцентре. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Рязанской области ожидается усиление ветра с порывами 12-17 м/с, в отдельных районах кратковременные дожди с грозами, днем до 22 тепла, ночью до плюс 11. Во Владимирской области синоптики гидрометцентра прогнозируют до 21 тепла днем и плюс 12 ночью.

По данным синоптиков, в четверг и пятницу в Ивановской области ожидается переменная облачность, местами с дождем и порывистым ветром, температура воздуха днем плюс 16-19 градусов, ночью до плюс 10. В Тамбовской области будет ясно, но по-прежнему ветрено. "Днем местами порывы ветра могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 21-23 градусов, осадков в ближайшие сутки-двое не ожидается", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.

В Костромской области похолодает до плюс 14 градусов днем, дожди и сильный ветер. Спасатели объявили метеопредупреждение. "В Костроме и по области сохранятся грозы с дождем, местами град, при грозе усиление западного ветра до 13-18 м/с", - сказали журналистам в ГУ МЧС по региону. До плюс 18 градусов днем и плюс 11 ночью в Калужской области, по данным синоптиков, в четверг пройдет дождь, в пятницу без осадков, ветер до 17 м/с.

В Воронежской и Липецкой областях до плюс 23 днем, 12 тепла ночью, сильного ветра и осадков синоптики не обещают. ГУ МЧС по Ярославской области разослало жителям региона метеопредупреждение. "На территории Ярославской области ожидаются ночью небольшие, днем кратковременные дожди, местами гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.