"Газпром" готов реконструировать заброшенные оранжереи Таврического сада в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. "Фонд социальных инвестиций "Газпрома" направил заявку на концессионное соглашение по реконструкции заброшенных оранжерей Таврического сада в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

"Фонд социальных инвестиций "Газпрома" подал заявку на участие в проекте развития территории оранжерей Таврического сада. Стоимость проекта составит около 1,7 млрд рублей", - отметил представитель пресс-службы.

Ранее руководитель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов говорил, что власти планируют в июле объявить конкурс на реализацию этого проекта. В настоящее время на реализацию проекта также претендует холдинг Ginza Project, который представил уже концепцию реконструкции. Она предполагает, что участок с полуразрушенными постройками советского периода площадью 26,9 тыс. кв. м станет современным общественным пространством. Основную его часть займет Большая прогулочная оранжерея (7,3 тыс. кв. м), в которой будут расположены зимний сад, концертный зал, детская площадка, киоски с едой и цветочный магазин.

В образовательных оранжереях (2,1 тыс. кв. м) откроются общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины. Также на территории запланирована оранжерея-гастромаркет с фермерским рынком площадью 1,4 тыс. кв. м.

Как рассказал журналистам партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков, стоимость реконструкции варьируется от 700 до 1,7 млрд рублей в зависимости от конкретных проектных решений. Предполагается, что в случае заключения концессионного соглашения, компания выполнит все работы не позднее 2025 года.

Оранжереи исторически являются частью Таврического садово-паркового ансамбля. Таврический дворец был построен по личному указанию императрицы Екатерины II и подарен князю Г. А. Потемкину-Таврическому (полководцу, присоединившему к России Тавриду (Крым).