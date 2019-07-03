Ульяновская область ожидает получить средства на реформу обращения с ТКО до конца июля

УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области рассчитывают получить федеральные средства на создание мощностей по обработке твердых коммунальных отходов до конца месяца. Об этом сообщил ТАСС в среду министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ульяновская область не получит субсидий федерального бюджета по госпрограмме "Охрана окружающей среды" в 2019 году, поскольку соглашение о предоставлении субсидий на этот год с регионом не заключалось. По данным издания, на эти деньги рассчитывала Симбирская экологическая компания, строящая полигон в поселке Новоспасском.

"На федеральном уровне рассматривается вопрос о доведении лимитов бюджетных обязательств областному бюджету на закупку оборудования для создания мощностей по обработке твердых коммунальных отходов до конца текущего месяца. Если это будет гораздо позже, то появятся сложности в освоении данных денежных средств в течение календарного года", - сказал собеседник агентства.

Министр пояснил, что Ульяновская область подала все обосновывающие документы для получения средств через вновь созданный институт Российского экологического оператора. Материалы также представлены еще полутора десятками субъектов Российской Федерации, которые заявлялись на получение этой субсидии в 2019 году, отметил он.

"Что касается привязки данных денежных средств к какому-то конкретному юридическому лицу, я считаю, что в условиях действующего законодательства это крайне некорректно. У нас не может в этой ситуации какое-то отдельно взятое юридическое лицо в нарушение антимонопольного законодательства обозначаться как получатель бюджетных средств на те или иные цели", - подчеркнул собеседник агентства.

С 1 января в России началась реформа по обращению с ТКО, в рамках которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов, тариф вынесли отдельной строкой в платежной квитанции. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология". В ходе его реализации в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. Всего на выполнение задач нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей.