Власти Кировской области планируют откорректировать схему обращения с отходами до 1 ноября

КИРОВ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают до 1 ноября 2019 года откорректировать территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и провести ее общественные обсуждения, сообщила в среду журналистам министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова.

Она пояснила, что корректировка схемы потребовалась в связи с рядом законодательных изменений, принятых в конце прошлого года на федеральном уровне, а также в связи с необходимостью актуализировать фактические данные по инфраструктурным объектам, объемам вывозимых отходов и другим вопросам.

"Первоначальная редакция территориальной схемы учитывала статистические данные 2015 года по объемам образующихся отходов, сейчас мы актуализируем данные по фактическим объемам вывоза и поступления отходов на полигоны", - рассказала министр. По ее словам, "специалистами выполнена огромная работа: собрана информация от органов местного самоуправления по площадкам временного накопления, совместно с регоператором уточняются дополнительные потребности, которые должны быть отражены в территориальной схеме". "Мы уточнили характеристики полигонов - остаточную емкость, фактическое накопление, сроки эксплуатации, сроки строительства последующих карт", - сказала Албегова.

По ее словам, пока остаются нерешенными вопросы расположения мусороперегрузочных станций и площадок временного накопления отходов.

С 1 января в России началась реализация реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Кировской области за сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора с нового года отвечает региональный оператор "Куприт", 60% акций которого принадлежат администрации Кирова.