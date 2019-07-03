Более 390 семей Ставрополья заключили социальные контракты за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Более 390 семей Ставропольского края получили поддержку в размере 20 млн рублей с 2014 года, заключив социальные контракты. Об этом сообщили в среду в краевом управлении по информационной политике.

"Всего за пять последних лет поддержку из краевого бюджета в виде государственной социальной помощи на основании соцконтракта получили 395 семей на сумму более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Большинство получателей направляют деньги на развитие подсобных хозяйств - покупают животных и птиц, корма, материалы для обустройства хозяйства. В правительстве отмечают, что поддержка помогает семьям увеличивать свой доход. "Более половины семей, с которыми заключили социальные контракты, не только преодолели трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории малоимущих", - поясняют в управлении.

С 2019 года поддержка на основании социального контракта осуществляется в рамках нацпроекта "Демография". До 2024 года в крае планируется заключить не менее 645 социальных контрактов общей суммой 32,3 млн рублей.

Социальные контракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Социальный контракт семьи заключают с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.