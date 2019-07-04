Рыбопромышленники Сахалина поднимут вопрос приравнивания бригадира к капитану на МРФ-2019

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Рыбопромышленники Сахалинской области намерены во время III Международного рыбопромышленного форума (МРФ), который пройдет в Санкт-Петербурге 10-12 июля, решить совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и пограничными органами проблему приравнивания бригадира прибрежного лова к капитану морских рыбопромысловых судов. Об этом в четверг сообщил ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона, депутат областной думы Максим Козлов.

Согласно правилам рыболовства, капитан должен иметь документ, подтверждающий соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасностью, и свидетельство об управлении безопасностью для судна. Пограничные органы часто предъявляют такие же требования к бригадирам прибрежного лова. Сахалинское погрануправление ФСБ подало иск в суд, из-за которого теперь островные бригадиры приравнены к капитанам. Сахалинские рыбаки не готовы к такому решению, особенно в период путины, ведь необходимых документов и свидетельств, которые должны быть на руках у капитанов, у них нет, а их получение занимает продолжительное время.

"Люди стоят у наших дверей, каждый спрашивает, что ему теперь делать, все теперь боятся, что завтра будут оштрафованы <...> Мы подняли этот вопрос на уровне Федерального агентства по рыболовству, Минсельхоза, и там даже не поняли, почему бригадир вдруг стал ответственным лицом, который должен предоставлять документы. Безопасность на море должна быть соблюдена, но можно ведь было просто прописать в правилах рыболовства, что каждый выходящий в море матрос или бригадир должен быть в спасательном жилете, если нет жилета - тогда и наказывать <...> Будет Международный форум в Санкт-Петербурге 10-12 июля, я вчера попросил, чтобы мы (рыбопромышленники - прим. ТАСС) могли организовать там с Минсельхозом и пограничными органами совместное мероприятие-совещание, где мы надеемся как-то договориться", - сообщил Козлов.

По словам Козлова, решать проблему необходимо оперативно, так как путина уже идет. Также он предупредил, что закон един для всех, а это значит, что под удар могут в дальнейшем попасть и другие регионы Дальнего Востока. "Вместо того чтобы заниматься рыбалкой, рыбаки теперь должны будут заниматься тем, что оформлять и предъявлять разные документы <...> Но прецедент уже создан, и теперь все сахалинские рыбаки являются потенциальными нарушителями", - рассказал Козлов.

Ранее сообщалось, что получение необходимых документов обойдется каждому работающему на путине предприятию в 200 тыс. рублей. Помимо этого, придется заплатить примерно 5 тыс. рублей за каждое маломерное судно, задействованное в прибрежном промысле.

Всего в Сахалинской области на маломерных суднах работает более 100 предприятий, имеющих почти 3 тыс. таких морских средств.

Путина-2019

Для жителей Курильских островов главная путина года началась еще 16 июня, а для сахалинцев ее официально разрешили с 1 июля.

Вылов тихоокеанского лосося в этом году, по прогнозам ученых, составит в Сахалинской области почти 82 тыс. тонн. Планируется выловить более 40 тыс. тонн горбуши, более 39 тыс. тонн кеты, более 1 тыс. тонн нерки и 500 тонн кижуча. Однако, как отмечают специалисты, реальный результат может не совпасть с заявленными цифрами. Например, в 2018 году было выловлено примерно 124 тыс. тонн лосося при прогнозе в 96,5 тыс. тонн.

Путина - это определенный период времени в году, когда официально разрешен лов рыбы в специально отведенных для этого местах.