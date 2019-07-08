В 18 лет — глава хозяйства. Почему школьницу из Коми заинтересовал агробизнес

Алена Купэ управляет гектаром земли и новенькой фермой на 30 голов. Корреспондент ТАСС узнавала, откуда у девочки интерес к сельскому хозяйству и почему она не проводит время так же, как ее ровесники

"Ну, вот так, взяла и решила. Мне нравится это с детства, наблюдаю за папой, за мамой — нравится мне это все. Планирую дальше учиться в этой отрасли сельского хозяйства — хочу развиваться по направлениям "Экономика" или "Аграрная промышленность". Параллельно с работой на ферме сдавала ЕГЭ", — отвечает Алена на мой вопрос, почему еще в школе начала работать, да не где-нибудь, а в тяжелой сельскохозяйственной сфере. "Так и крутимся" Алена Купэ — юная жительница деревни Калининской Прилузского района Республики Коми. В ее хозяйстве 11 взрослых дойных коров, десять телочек и семь телят, а еще лошадь Кузьма и несколько свиней. Теперь есть и ферма, которую семья Алены построила на 800 тыс. рублей — средства гранта от Минсельхоза республики. Кроме постройки фермы, хватило еще на покупку пары племенных коров, телят и доильный аппарат "Доюшка".

Сверстники ее понимают и поддерживают, говорит Алена. Правда, после первой публикации удивлялись: "У тебя, что, агробизнес свой?" "Как все у нас устроено: первым в полчетвертого утра встает папа, все готовит, будит маму, меня и втроем идем на ферму. Доим коров, потом выгоняем их пастись. Папа сам пасет, братья ему помогают. Вечером приходят, и опять — подоить, напоить, так и крутимся", — говорит юная фермерша. Она старшая в семье, помимо нее у супругов Ирины и Сергея Купэ еще пятеро детей, самой младшей — пять лет. Все активно помогают на ферме. "Все чего-то умеют делать" Мама Ирина — бухгалтер в крестьянско-фермерском хозяйстве дочери, а еще юрист, представитель в государственных структурах. "Я стала заниматься сельским хозяйством, и Аленка как самая старшая начала помогать. Она старается разобраться, во все вникает. Молоко сами перерабатываем, делаем творог, масло на маслобойке. Продаем тут же в селе, спрос есть — совхоз же в райцентре Объячево закрылся. Минсельхоз нам очень помогает, выделили грант 800 тыс. рублей на строительство фермы, мы своими силами ее построили, часть денег ушла на покупку коров и доильного аппарата. Свои средства вкладываем, какие только можем. Сейчас решаем вопрос по доработке фермы и вводу ее в эксплуатацию официально, в августе планируем. Но вот с техникой большие проблемы, очень много ручного труда. Лошадь Кузьма нас здорово выручает. Мы на ней все делаем: пахать, косить, заготавливать сено — все на ней. Чтобы прокормить нынешнее поголовье, нужно четыре поля по семь-восемь гектаров", — говорит Ирина.

Дело семьи одобряет и бабушка Анна Макова, она тоже помогает как может. "Все дети здесь трудятся, все они чего-то умеют делать. Получают свои овощи, молоко, мясо, маслице. Молодцы, с малых лет все знают, как копейка добывается, не белоручки растут. Все равно кому-то нужно работать на земле. Сердце кровью обливается, когда видишь, как пустеют земли и деревня. А Алена у нас вообще все умеет, она по десять коров вручную одна доила когда-то. Мы на сенокосе, а Алена сама хозяйство ведет. Это редко кто сейчас так может". Заниматься сельским хозяйством и держать коров пробуют многие жители района — в регионе своим молоком население обеспечено примерно на четверть, а мясом крупного рогатого скота — примерно на треть. Поэтому региональные власти активно субсидируют молочное животноводство. Есть в этом свой резон и у сельских жителей. "У нас поля большие, они пустуют. Свиней выращивать нереально: комбикорм очень дорогой, пахотных земель нет, все корма привозные, дорогие. А коровы и бычки на подножном корму в поле все лето. Конечно, им прикорм тоже нужно покупать, но держать их дешевле, выгоднее. В плане труда, конечно, тяжелее: надо спозаранок встать, коров подоить, на пастбище отправить — пасем мы сами, Сергей с сыновьями. Вечером нужно встретить, напоить, накормить, подоить, убрать — много чего надо", — перечисляет бабушка. За грантом по-простому Мама Ирина вспоминает, что они с дочерью не верили в саму возможность получения гранта: "Год назад поехали мы с Аленой в Минсельхоз на собрание, смотрим: предприниматели все деловые, в костюмах, а мы по-простому пришли. Думали, ну чего мы сюда пришли, ничего нам не светит, а когда объявили, что выиграла Алена Купэ, так Аленка на весь зал закричала: "Мама, мы победили!" Я заплакала".

Описание Семья Купэ © Личный архив семьи Купэ

Подавать документы на грант им помогали в районном управлении сельского хозяйства, где говорили: безработица в районе, берите землю, занимайтесь. Активно поддерживает сейчас и региональный Минсельхоз, отмечает Ирина. "Сейчас нам нужно что-то решать по технике, потому что вручную мы не сможем заготовить столько кормов, а покупать — накладно. Мне министр задавал вопрос, когда мы грант свой защищали, почему на технику не заявились, а сразу на ферму и коров. У нас тогда старая маленькая ферма была. Я и говорю: "Выиграю я этот грант, у меня коровы будут в тракторе жить?" Так и решили начать с фермы и коров, а потом обзавестись техникой. Мечтаем о ферме на 50 коров. Тогда уже домашней маслобойкой не обойдешься, маленький молочный цех нужен будет, а совсем в дальних мечтах — свой магазинчик", — говорит Ирина, которая во многом ориентируется на опыт односельчанки Нины Туголуковой, у которой уже 130 коров. Опыт из 90-х Все взрослые семейства Купэ когда-то работали в местном совхозе. В 1990-е годы предприятие развалилось, вместо зарплаты выдали по корове и бычку. В свое время Купэ продали квартиру из-за слишком высокой "коммуналки". Купили старенький дом. Теперь почти полностью живут своим хозяйством. По 20 мешков капусты продают осенью, а еще картофель, свеклу, морковь — все, что вырастят. Хотят новый дом ставить — дети подрастают, и в стареньком доме уже все не помещаются, говорит Ирина.

"Алена — глава крестьянско-фермерского хозяйства, а я у нее веду бухгалтерию и всю документацию. Алена на ходу учится, во все вникает. Мне надо куда-то в город по делам, она все сама — коров встретит, пересчитает, чужих отправит, своих подоит, все уберет и звонит: "Мама, все в порядке, не беспокойся", — отмечает она. По ее мнению, заниматься сельским хозяйствам выгодно, если есть опыт и кое-какие знания в животноводстве. "Многим невыгодно, берут гранты, ничего не получается, бросают. У меня спрашивают: "Налогами, наверное, задушили?" Отвечаю: нет, сколько заработали, с этого и отчислили. Молодежь хотят не работать, а деньги большие получать, говорят: лучше будем работать в интернете, рекламой заниматься, дизайном. Люди считают еще, что невыгодно, потому что к миллиону грантовых денег нужно еще свои вложить, как минимум 100 тыс., не у всех есть. А отдачи ждать минимум три-пять лет: корова носит теленка девять месяцев, потом нужно еще два года — вырастить телочку до коровы, прежде чем начнешь получать молоко. Со мной советуются, сколько сена положить корове, нормально ли она молока дает. Мне кажется, опыта если нет, в сельском хозяйстве пропадешь, потому что корова — это не кошечка и не собачка", — говорит Ирина.