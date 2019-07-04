Единственный в стране самолет АНТ-6А вывезут с Земли Франца-Иосифа для реставрации

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Единственный сохранившийся в России самолет АНТ-6А, который находится на острове Рудольфа Земли Франца-Иосифа, будут вывозить с архипелага для реставрации. Как рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, это решение принято нацпарком совместно со специалистами Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург), возможно, это удастся осуществить уже в этом году.
Самолет АНТ-6А пилота Бориса Чухновского является частью музейного фонда национального парка "Русская Арктика". Это единственный самолет такого типа, оставшийся в стране. АНТ-6А лежит на острове Рудольфа недалеко от заброшенной советской полярной станции с 17 марта 1938 года, когда он потерпел там аварию. "АНТ" означает "Андрей Николаевич Туполев", "А" значит "арктический". Такие самолеты более известны как тяжелые бомбардировщики ТБ-3, для Арктики они модернизировались.
"Самолет АНТ-6А Бориса Чухновского будет вывезен с острова Рудольфа, где он сейчас находится, и отправлен на реставрацию в Санкт-Петербург. Возможно, это получится сделать уже этим летом, но предстоит большая подготовительная работа. Вывезти его можно только единственным способом: на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", - сказал Кирилов.
Опасности самого северного острова
Как пояснил собеседник агентства, "Михаил Сомов" может забрать самолет с острова в августе, если примерно за три недели до прихода судна получится доставить группу специалистов для подготовки самолета к транспортировке. "Сейчас мы решаем, как доставить группу на остров Рудольфа. Потому что им нужно будет собрать все материалы для вывозки, подготовить сам самолет к эвакуации", - пояснил он.
Остров Рудольфа - самый северный остров Земли Франца-Иосифа, и один из самых труднодоступных. Подход к нему может быть закрыт льдами, а бухта, где расположена полярная станция и лежим самолет, может быть недоступна для высадки по погодным условиям: из-за тумана или сильного волнения на море.
Как сказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, участники экспедиции смогут разместиться в одном из зданий заброшенной станции. "Это дизельная - единственная постройка, которая свободна ото льда, но, по крайней мере, есть крыша над головой и стены, которые защитят от белых медведей, - Ермолов уточнил, что остров Рудольфа - один из самых опасных по наличию там хищников. - Самый северный остров архипелага, и примерно, как на мыс Желания на Новой Земле, все животные, продвигаясь на север, приходят туда. На острове огромный ледник и только маленькая часть суши на западе свободна ото льда, там медведи и тусуются. В прошлом году мы, не успели высадиться, тут же увидели белых медведей".
Планируется, что на остров поедет шесть человек, и они будут вооружены. "Мы сошлись на том, что должно быть шесть крепких мужчин, которые в течение 2-3 недель должны очистить этот самолет, - пояснил историк. - Должны люди быть вооруженные и непрерывно следить за периметром. Когда мы работали там в прошлом сезоне, медведи постоянно появлялись то тут, то там, выходили из-за зданий, постоянно, можно сказать, терроризировали отряд. Если группа идет на окалывание льда, кто-то постоянно должен следить за периметром".
Как извлечь самолет из ледника
Даже добраться до самолета, и доставить туда оборудование будет непросто. АНТ-6А лежит примерно в 800 метрах от самой северной точки полярной станции, на горке. Как говорит Ермолов, идти туда нужно по валунам и льду. "Путешествие до него непростое, - сказал он, - на себе надо тащить оборудование, генераторы и т.д".
Сохранность самолета примерно 70 процентов: есть кабина, хвост, фюзеляж, крылья, стойки шасси. Все это вморожено в землю, по словам Ермолова, машину придется буквально выколачивать. "Один фюзеляж 16 метров длиной, он забит внутри льдом, - рассказал он. - Не просто снегом, а именно льдом - и это монолит. А снаружи получается так, что самолет как препятствие задерживает снег, вокруг него идет снегонакопление, и сейчас он лежит в огромной линзе льда".
Работать придется очень аккуратно, чтобы не сломать и так уже поврежденные части машины. "Снаружи кажется, что гладкий самолет, а внутри он состоит из такой, можно сказать, паутины, из труб. И все эти трубы вморожены в лед, - добавил представитель нацпарка. - В этой ажурной конструкции надо орудовать молотками, топорами, ледорубами и все аккуратно выдалбливать. Это долго и трудозатратно".
Двигатель самолета удалось вывезти в прошлом году. Пытались сдернуть с места и сам самолет, но не получилось. Если удастся извлечь части машины из ледовой линзы, их вертолетом перевезут на "Сомов", который доставит самолет в Архангельск.
Как сказал Кирилов, реставрация предполагается в открытом ангаре, чтобы за ней можно было наблюдать. Сейчас в Петербурге реставрируют вездеходы НАТИ-В, которые в прошлом году привезли с острова Рудольфа.
История самолета
Самолет с острова Рудольфа входил в авиаотряд, который вел поиски пропавшего в 1937 году экипажа известного советского летчика Сигизмунда Леваневского. 12 августа он вылетел из Москвы, чтобы совершить перелет до Америки через Северный полюс. Самолет пропал без вести, последняя радиограмма была передана из района полюса. Что стало с самолетом и экипажем - неизвестно до сих пор, несмотря на активные поиски.
В поисках Леваневского сначала участвовало четыре самолета, которые завозили на льдину участников дрейфа "СП-1", затем их сменили другие четыре машины и экипажа. Один из них разбился 14 марта 1938 года на острове Гукера и был вывезен на "большую землю". 17 марта 1938 года при заходе на посадку на острове Рудольфа разбился самолет командира Бориса Чухновского. Никто не погиб, но при посадке разбилось шасси и были сломаны винты. В места аварии его смогли транспортировать ближе к морю, но вывезти машину не удалось.
Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.