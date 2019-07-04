Единственный в стране самолет АНТ-6А вывезут с Земли Франца-Иосифа для реставрации

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июля. /ТАСС/. Единственный сохранившийся в России самолет АНТ-6А, который находится на острове Рудольфа Земли Франца-Иосифа, будут вывозить с архипелага для реставрации. Как рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, это решение принято нацпарком совместно со специалистами Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург), возможно, это удастся осуществить уже в этом году.

Самолет АНТ-6А пилота Бориса Чухновского является частью музейного фонда национального парка "Русская Арктика". Это единственный самолет такого типа, оставшийся в стране. АНТ-6А лежит на острове Рудольфа недалеко от заброшенной советской полярной станции с 17 марта 1938 года, когда он потерпел там аварию. "АНТ" означает "Андрей Николаевич Туполев", "А" значит "арктический". Такие самолеты более известны как тяжелые бомбардировщики ТБ-3, для Арктики они модернизировались.

"Самолет АНТ-6А Бориса Чухновского будет вывезен с острова Рудольфа, где он сейчас находится, и отправлен на реставрацию в Санкт-Петербург. Возможно, это получится сделать уже этим летом, но предстоит большая подготовительная работа. Вывезти его можно только единственным способом: на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", - сказал Кирилов.

Опасности самого северного острова

Как пояснил собеседник агентства, "Михаил Сомов" может забрать самолет с острова в августе, если примерно за три недели до прихода судна получится доставить группу специалистов для подготовки самолета к транспортировке. "Сейчас мы решаем, как доставить группу на остров Рудольфа. Потому что им нужно будет собрать все материалы для вывозки, подготовить сам самолет к эвакуации", - пояснил он.

Остров Рудольфа - самый северный остров Земли Франца-Иосифа, и один из самых труднодоступных. Подход к нему может быть закрыт льдами, а бухта, где расположена полярная станция и лежим самолет, может быть недоступна для высадки по погодным условиям: из-за тумана или сильного волнения на море.

Как сказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, участники экспедиции смогут разместиться в одном из зданий заброшенной станции. "Это дизельная - единственная постройка, которая свободна ото льда, но, по крайней мере, есть крыша над головой и стены, которые защитят от белых медведей, - Ермолов уточнил, что остров Рудольфа - один из самых опасных по наличию там хищников. - Самый северный остров архипелага, и примерно, как на мыс Желания на Новой Земле, все животные, продвигаясь на север, приходят туда. На острове огромный ледник и только маленькая часть суши на западе свободна ото льда, там медведи и тусуются. В прошлом году мы, не успели высадиться, тут же увидели белых медведей".

Планируется, что на остров поедет шесть человек, и они будут вооружены. "Мы сошлись на том, что должно быть шесть крепких мужчин, которые в течение 2-3 недель должны очистить этот самолет, - пояснил историк. - Должны люди быть вооруженные и непрерывно следить за периметром. Когда мы работали там в прошлом сезоне, медведи постоянно появлялись то тут, то там, выходили из-за зданий, постоянно, можно сказать, терроризировали отряд. Если группа идет на окалывание льда, кто-то постоянно должен следить за периметром".

Как извлечь самолет из ледника

Даже добраться до самолета, и доставить туда оборудование будет непросто. АНТ-6А лежит примерно в 800 метрах от самой северной точки полярной станции, на горке. Как говорит Ермолов, идти туда нужно по валунам и льду. "Путешествие до него непростое, - сказал он, - на себе надо тащить оборудование, генераторы и т.д".