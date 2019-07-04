Власти Башкирии привлекли московских специалистов к созданию геопарка у шихана Тратау

УФА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Башкирии заключили соглашение с "Центром городского развития и экономики культуры" Москвы для создания геопарка на территории шихана Тратау, который ранее в качестве сырьевой базы рассматривала "Башкирская содовая компания" (ОАО "БСК"). Специалисты центра завершили исследования основных объектов будущего геопарка, сообщила в четверг ТАСС исполняющая обязанности председателя Госкомитета республики по предпринимательству и туризму Римма Бойцова.

Ранее Башкирская содовая компания, которая производит 85% пищевой соды в России, заявила об истощении ресурсов на разрабатываемом месторождении к декабрю 2022 года, заявив, что альтернативой является месторождение известняка Тратау. Однако разработка этой горы-шихана ограничена статусом памятника природы. Позже власти региона заявили, что источником сырья для предприятия станет другая гора в Ишимбайском районе - Куштау.

"В настоящее время подписан договор с "Центром городского развития и экономики культуры" Москвы по формированию и развитию геопарка "Торатау", утверждена соответствующая дорожная карта. Уже завершены натурные исследования основных объектов будущего геопарка, это шиханы Тратау и Юрактау, геологический разрез "Усолка", озеро Тугар-салган, скала Калим-Ускан, пещера Салавата Юлаева", - рассказала она.

Специалисты провели анализ существующей инфраструктуры на территории создаваемого объекта и изучили лучшие международные практики, определили первоначальные границы проектирования геопарка. В настоящее время разрабатывается модель развития туристической инфраструктуры. "К концу июля должны быть разработаны схемы велопешеходной сети и транспортного обслуживания геопарка, досуговая инфраструктура и коммерческие объекты, бренд-бук и дизайн-код геопарка", - добавила Бойцова.

В декабре 2018 года врио главы Башкирии подписал указ о создании геопарка "Торатау" для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия региона и развития туризма. Он будет состоять из памятников природы "Гора Тратау", "Гора Юрактау" и иных объектов. Правительство республики совместно с Академией наук Башкирии и Уфимским федеральным исследовательским центром РАН разработает план мероприятий по включению геопарка "Торатау" в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.