Восстановление старейшего оружейного завода в Удмуртии может обойтись в 4 млрд рублей

ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Стоимость работ по восстановлению главного корпуса Ижевского оружейного завода, может составить до 4 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства региона. Завод является символом столицы Удмуртии и находится в аварийном состоянии.

"Нам [необходимо] от 2,5 до 4 млрд рублей для того, чтобы провести полную реконструкцию данного объекта. Мы пока двигаемся в плане, и есть все шансы в 2021 или в 2022 году нам попасть в адресную инвестиционную программу", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

По словам руководителя республики, в ближайшее время власти проведут изыскательские работы, на которые выделят от 30 до 40 млн рублей, чтобы понять пригодно ли здание для дальнейшей эксплуатации. "Вообще фундамент, стены, здания - они пригодны для дальнейшей эксплуатации или нет? Звучит, конечно, жутко, но нам нужно это сделать. Мы не можем перейти к разработке проектно-сметной документации, не зная о состоянии здания", - приводит слова Бречалова пресс-служба.

В сообщении уточняется, что на месте бывшего оружейного завода, вероятнее всего, появится выставочный образовательный центр, однако окончательное решение будет приниматься по итогам обсуждения концепции с архитекторами, урбанистами и жителями города.

"Напомню, что в начале года я встречался с президентом страны Владимиром Путиным и попросил поддержки именно этого проекта, поскольку главный корпус оружейного завода является не только символом города - это символ Удмуртии, безусловно, и дело чести его восстановить. Президент дал соответствующее поручение. Мы должны довести работы до проектно-сметной документации и потом можем рассчитывать на финансирование из федеральной адресной инвестиционной программы", - сообщил Бречалов.

Главный корпус Ижевского оружейного завода - объект культурного наследия федерального значения, первое в русской архитектуре многоэтажное промышленное здание, автором которого является архитектор Лев Дудин. Корпус построен в начале XIX века, на протяжении последних 20 лет он заброшен и находится в аварийном состоянии. В июле 2018 года на башне корпуса произошло возгорание, в результате происшествия обрушился 10-метровый шпиль. В январе 2018 года Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии приостановило доступ к объекту в связи с ухудшением состояния. Ранее объект находился в федеральной собственности, однако в 2019 году его передали в ведение республики.