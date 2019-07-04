ПЕРМЬ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Пермского края разработали программу борьбы с борщевиком в регионе, на некоторых территориях уже начался процесс скашивания, общая площадь поражения ядовитым растением составляет около 35 тыс. га земли. Об этом ТАСС рассказала и.о. министра сельского хозяйства края Оксана Бреднева.

"Подготовили план первоочередных мероприятий, который касается организации этого процесса, но надо понимать, что это программа ни одного года и даже не двух, не трех лет, это на много лет вперед. На ответственных территориях идет процесс скашивания борщевика. Общая площадь поражения - примерно 35 тыс. га. Наша задача сейчас организовать системную работу - мы приступили к уничтожению, но, к сожалению, это такое растение, которое невозможно уничтожить сразу", - сказала она.

По словам Бредневой, существует два способа борьбы с борщевиком, который применяют во всем мире, - это химический и механический. Последний, по мнению чиновницы, на данный момент самый надежный.

Как сообщается на сайте администрации города Перми, работы по уничтожению зарослей спланированы на несколько лет, так как запасы семян в почве могут прорастать в течение пяти-семи лет и более. Обработка проходит вдоль дорог, на пустырях и в других местах во всех районах города, уже проведена работа в Дзержинском районе и в поселке Новые Ляды, здесь для борьбы с борщевиком применяли химический способ, используя безопасные для человека и животных препараты.

Главная опасность для человека от контакта с этим растением - его токсичность, соприкосновение с ним вызывает ожоги и аллергический дерматит.