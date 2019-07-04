Ученый назвал возможную причину массовой гибели пчел в Удмуртии

ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Массовая гибель пчел в четырех районах Удмуртии могла произойти из-за применения средств защиты растений в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал в четверг журналистам руководитель Удмуртского НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор сельскохозяйственных наук Андрей Леднев.

"Гибель пчел происходит каждый год, но в этом году ее масштабы очень большие. В 80-90% случаев причиной гибели пчел является применение средств защиты растений в сельском хозяйстве, которыми обрабатываются сельскохозяйственные культуры, в первую очередь, рапс", - пояснил Леднев.

Он напомнил, что, согласно законодательству, сельхозпроизводителю полагается за несколько дней предупреждать об этих обработках, чтобы пчеловоды успевали закрыть пчел в ульях. "В нормативной базе это все прописано, но на практике не всегда соблюдается, что и привело к этому трагическому событию. По большому счету, увеличение средств химизации очень пагубно сказывается на всем биологическом разнообразии природы. Просто по пчелам это наиболее хорошо видно", - сказал Леднев.

Как считает ученый, землепользователь, который обработал посевы, но не проинформировал население, обязан на 100% возместить потери, которые понесли пчеловоды, а сейчас он оплатит только покупку нового роя, недосбор меда, и то по суду. "Для того, чтобы выиграть суд, каждый пчеловод должен послать на экспертизу образцы мертвых пчел, меда и обработанных ядохимикатами растений. Если везде обнаружится одно и то же токсичное соединение, то сельхозпроизводитель будет обязан оплатить все прямые потери пчеловодам", - сказал Леднев.

Ранее в четырех районах Удмуртии (Вавожском, Малопургинском, Воткинском и Шарканском) произошла массовая гибель пчел. В связи с этим специалисты главного управления ветеринарии по республике начали обследование пасек.