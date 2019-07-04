Санитарная авиация позволит эвакуировать в Чувашии не менее 30 пациентов в 2024 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Развитие санитарной авиации в Чувашии по нацпроекту "Здравоохранение" позволит в 2024 году эвакуировать не менее 30 пациентов. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр здравоохранения республики Владимир Викторов.

"Одним из мероприятий регионального проекта Чувашской Республики "Развитие первичной медико-санитарной помощи" [входит в нацпроект "Здравоохранение"] является регулярное и систематическое использование санитарной авиации начиная с 2020 года. Планируется, что в 2024 году с использованием санитарной авиации будет эвакуировано не менее 30 пациентов", - сказал Викторов.

Собственных вертолетов в республики в настоящее время нет. Министр сообщил, что для их закупки Чувашии из федерального бюджета будет выделено почти 30 млн рублей.

Ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщал ТАСС, что власти республики рассчитывают создать вертолетные площадки для обеспечения работы санитарной авиации. Он также уточнял, что на балансе республики появится вертолет.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.