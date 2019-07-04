Памятник участникам локальных военных конфликтов установят в Петрозаводске в августе

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июля. /ТАСС/. Памятник участникам локальных военных конфликтов появится в Петрозаводске до конца августа. Автором проекта станет скульптор Салават Щербаков - создатель монумента князю Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве, сообщил в четверг журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Памятник будет делать наш известный скульптор, который делал памятник князю Владимиру, крестившему Русь, Салават Александрович Щербаков. В его основе лежит олицетворение мужества наших воинов, которые участвовали в локальных конфликтах. Он будет говорить обо всех наших ребятах, которые отдали свои жизни в Афганистане, в Чеченской Республике и других горячих точках", - отметил Нургалиев.

Как отметили представители администрации столицы Карелии, новый памятник установят в Петрозаводске в районе мемориала воинам-афганцам "Черный тюльпан" уже в августе. Фигуру солдата в человеческий рост отольют из бронзы. По словам Нургалиева, монумент будет воплощением образа воина после удачного боя, занявшего высоту и присевшего закурить. "Это такое состояние, когда все закончилось: он вышел, уставший, но в тоже время с победой", - отметил заместитель секретаря Совбеза РФ.

Проект памятника обсуждался с военными, прошедшими через горячие точки.

Власти города планируют благоустроить территорию вокруг новой скульптуры. Дорожку к памятнику замостят, а также уложат асфальт на территории парковки. На эти цели будет выделено около 6 млн рублей.