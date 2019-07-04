Защитный павильон для карельских петроглифов планируют построить до конца 2019 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июля. /ТАСС/. Основные работы на строительстве павильона над группой древних наскальных рисунков (петроглифов) "Бесовы следки" в карельском городе Беломорске завершатся в октябре 2019 года. Сдать объект планируют до конца года, сообщил ТАСС в четверг заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Мы стараемся сделать все работы в этом году. Туристы уже приезжают туда, но добираться до места сейчас очень непросто. Думаю, в октябре мы должны многие вещи закрыть", - сообщил собеседник агентства.

В свой предыдущий приезд в Беломорск Нургалиев поручил завершить строительство крыши над павильоном к 20 июня, однако сроки работ снова сдвинулись. Причиной задержки стал простой на строительной площадке из-за поломки на бетонном заводе.

"На самом деле мы уже пришли к перекрытию панелей. Осталось залить 25-30 кубометров, и мы выходим на то, чтобы закрывать контур. Помимо этого, сам по себе рельеф [на объекте] очень сложен: рядом стоит плотина, с которой идет сброс воды. Сбросы бывают часто, поэтому агрессивная среда заставляет еще укреплять непосредственно сам фундамент", - отметил Нургалиев.

В этом году также должны завершиться работы по установке пешеходного вантового моста через протоку Кислый Пудас к туристскому комплексу "Залавруга". Зимой, по словам Нургалиева, подрядчик приступит к организации отопительной системы павильона.

"Я думаю, следующий [туристический] сезон уже будет более осмысленный, продуктивный и более интересный для посетителей", - добавил собеседник агентства.

"Бесовы следки"

Наскальные изображения "Бесовы следки" как часть беломорских петроглифов были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур. В 1968 году для комплекса петроглифов построили защитный павильон, но в 1999 году он был закрыт из-за аварийного состояния, и наскальные рисунки стали недоступны для туристов.