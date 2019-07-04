Во Владикавказе открыли самый большой в Северной Осетии детский сад

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие самого большого в Северной Осетии детского сада состоялось во Владикавказе. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"Сегодня - знаменательное событие для всей республики. Впервые открыли такой большой детский сад на 280 детишек. Здесь созданы необходимые условия для роста и развития наших малышей. Все это стало возможным благодаря той работе, которая была проведена правительством республики совместно с федеральными органами власти. Благодарю строителей, которые качественно поработали и возвели этот крупный социальный объект", - сказал на открытии детсада глава республики Вячеслав Битаров.

Детсад открылся в 18-м микрорайоне во Владикавказе. Строительство объекта велось в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В детсаде созданы столовая и бассейн, четыре здания для малышей. Там же оборудованы музыкальный кабинет, спортивный зал, медицинский блок, уличные игровые площадки, зоны для прогулок и иная инфраструктура для достойного дошкольного образования и досуга. В новом образовательном учреждении создано 15 групп, в том числе четыре ясельных.

Всего в прошлом году в Северной Осетии двери для юных жителей республики открыли четыре детских сада, что позволило создать 480 новых мест.

В 2019 году кроме дошкольного учреждения на 280 мест во Владикавказе будут введены в эксплуатацию еще пять детских садов. В частности, детский сад на 120 мест появится в селении Дачное Пригородного района, на 120 мест - в селении Ир Пригородного района, на 230 мест - в городе Моздок, на 120 мест - в селении Мичурино Ардонского района и на 150 мест - в станице Луковская Моздокского района.

Власти Северной Осетии намерены обеспечить к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. Всего в очереди в настоящее время состоят почти 1900 детей.