Оснащенные по компетенциям WorldSkills мастерские появятся в Северной Осетии по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июля. /ТАСС/. Владикавказский торгово-экономический техникум получил на создание пяти мастерских субсидию в размере 10 млн рублей в рамках нацпроекта "Образование", сообщила в четврег пресс-служба Минобрнауки республики.

"Субсидию в размере 10 млн рублей получит Владикавказский торгово-экономический техникум (ВТЭТ) в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении. - Денежные средства будут направлены на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по пяти компетенциям WorldSkills".

В техникуме будет обновлена и модернизирована материально-техническая база для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования. В частности, оборудование поможет в подготовке специалистов по гостеприимству, по поварскому и кондитерскому делу, бухгалтеров, специалистов по туризму.

В ходе реализации проекта будут внедрены современные технологии обучения, оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике WorldSkills, повышение профессионального уровня педагогических работников на основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки. Мастерские будут созданы до конца декабря 2019 года.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".

Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.