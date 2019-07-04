Экстремальный аттракцион со скальным маршрутом запущен на Медовых водопадах в КЧР

ЧЕРКЕССК, 4 июля. /ТАСС/. Экстремальный аттракцион "Виа-феррата", состоящий из двух маршрутов различной сложности, открылся на Медовых водопадах Карачаево-Черкесской Республики, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе туристического комплекса.

"Запустили на Медовых водопадах скальный маршрут - "Виа-феррата", что переводится с итальянского как "железный путь". Вокруг скалы "Указатель" натянут трос, в некоторых местах вбиты специальные металлические ступеньки. Люди пристегиваются к тросу специальными карабинами и по тросу, по естественному рельефу, по ступенькам обходят скалу по периметру", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, аттракцион состоит из двух разных по сложности маршрутов. Сложный маршрут длиной 400 м, он начинается с вертикального 100-метрового подъема и переходит в горизонтальную плоскость, среднее время прохождения маршрута - 1,5 часа, а перепад высот составляет около 90 м. Второй маршрут длиной 300 м более легкий, на его преодоление в среднем уйдет около часа, а перепад высот - 10 м. На аттракционе работает опытный инструктор, который ведет группу от трех до семи человек.

Как ранее сообщал ТАСС, в феврале текущего года на Медовых водопадах открылся первый аттракцион парка экстремальных развлечений - самый длинный в России зиплайн протяженностью 1050 м. Всего в экстремальном парке планируется создать пять аттракционов.

Медовые водопады - одно из популярных туристических направлений в КЧР, ежегодно посещают более 100 тыс. туристов. Группу водопадов в Малокарачаевском районе образуют пять потоков, из них три - Жемчужный, Скрытый и Шумный - находятся на реке Аликоновке, а Большой и Малый - на реке Эчки-Баш. Самый высокий из всей группы - Большой Медовый водопад, падающий с высоты 18 м, а самым мощным считается Жемчужный. Здесь же находится одноименный туристический комплекс, включающий гостиницу, кафе, ресторан, а также музей "Карачаевское подворье".