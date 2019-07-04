Молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" открылся в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие восьмого международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего" состоялось в четверг в Оренбурге.

Мероприятие проходит на территории центра для детей и молодежи "Янтарь", куда съехались около тысячи молодых инженеров из 43 стран. Кроме специалистов из России в форуме принимают участие представители Китая, Вьетнама, Болгарии и других стран.

По словам врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, важность мероприятия в том, что молодые инженеры не только могут общаться, но и получать новые знания. "Что бы мы не реализовывали - будь это строительная сфера, промышленность, нефтяная, газовая, любая - все так или иначе связано с инженерами. Интерес к профессии надо воспитывать с детства и постоянно поддерживать. Форум направлен ровно на то, чтобы молодежь общалась как внутри страны, так и за ее пределами", - отметил Паслер.

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев отметил, что на форуме собрались представители самых крупных предприятий России, "молодежь, которая будет двигать промышленность вперед". "Очень сложно переоценить значение таких мероприятий для работающей молодежи, потому что такие форумы дают возможность не просто пообщаться друг с другом, а серьезно повысить свою профессиональную компетенцию", - добавил он.

Вплоть до 13 июля участники форума смогут получить новые знания на одном из 10 факультетов - они посвящены научным основам инженерной деятельности, организации производства, управлению проектами. Преподавателями на этих факультетах выступают специалисты крупнейших российских компания. Например, на авиационном факультете - это представители ОАК, на аэрокосмическом факультете - ЦАГИ, ЦИАМ и Роскосмос.

"На форуме хочется получить новые знания, я выбрала факультет базовых управленческих навыков - это мне ближе всего", - рассказала ТАСС участница группы, сформированной инженерами из Пензенской области, сотрудница Пензенского производственного объединения ЭВТ им. Ревунова Светлана Балашова. Пензенская делегация на этом форуме планирует не только перенимать опыт в профессии, но и ознакомиться с организацией форума - в следующем году "Инженеры будущего" пройдут в Пензе.

Оренбургские роботы на выставке

На форуме также создана выставочная зона, одно из центральных мест в ней занимают разработки оренбургских предприятий и вузов. Оренбургский государственный университет, например, представил прототипы нескольких роботов. "Аэрокосмический институт ОГУ в настоящее время выполняет грант по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. В рамках этого гранта была сформирована лаборатория робототехники", - рассказал ТАСС старший преподаватель кафедры системы автоматизации производства ОГУ Сергей Шамаев.

Первых роботов студенты собирали на базе наборов Lego. Одним из них стал робот-паук, все части которого двигаются автономно, разработчики считают, что в перспективе после доработки его можно использовать в военных целях - для разминирования объектов. "Другая модель - это установка на базе ультразвукового датчика, она предназначена для обнаружения объектов, а также снабжена гироскопом для контроля угла поворота", - отметил Шамаев.

VIII международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" проходит с 4 по 13 июля в Оренбургской области. Организаторами мероприятия стали Союз машиностроителей России, госкорпорация "Ростех", правительство региона, Федеральное агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.