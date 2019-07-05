В Амурской области прошли сильные дожди

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, которые считаются опасными метеорологическими явлениями, прошли в Благовещенске и селе Дугда Амурской области, сообщает амурский гидрометцентра в Instagram.

"Волна сильных дождей накрыла в четверг 4 июля Амурскую область. Дожди от самых слабых до самых сильных достались почти всем районам, за исключением северо-западных (Тындинского и Сковородинского) <...> в Дугде Зейского района и в Благовещенске - выпало 57-61 мм, это очень сильный дождь, который попадает под категорию опасных метеорологических явлений", - говорится в сообщении. Как уточняется, это еще не окончательный итог осадков, а результат измерений на утро пятницы.

Амурский гидрометцентр указывает на то, что в областном центре последний раз дождь такой интенсивности отмечался в прошлом году: 16 июня 2018 года за сутки выпало 86 мм. А селу Дугда стихия нанесла удар в этом году уже второй раз.

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщала журналистам, что дорожные службы города еще с ночи откачивают воду с улиц.

Ранее сообщалось, что в четверг в Приамурье объявлено штормовое предупреждение, так как в области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, грозы при шквалистом ветре до 17-22 м/с. Главное управление МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий, им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем. В связи с объявленным штормовым предупреждением для городских служб Благовещенска установлен режим повышенной готовности.

В середине июня девятиминутный ливень и град размером до 22 мм, а также ветер силой до 24 м/сек нанесли селу Дугда Амурской области ущерб в размере более 8 млн рублей, пострадали четыре социально значимых объекта, девять жилых домов. В них выбиты окна, повреждены кровельные покрытия. На теплотрассе поврежден утеплитель.