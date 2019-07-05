Трутнев сообщил о существенных задержках в развитии города Циолковский

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев констатировал наличие существенных задержек в развитии города Циолковский в Амурской области, где строится космодром "Восточный".

В ходе рабочей поездки в Приамурье полпред провел совещание по социально-экономическому развитию области, сообщается на сайте регионального правительства.

"Развитие Циолковского должно осуществляться за счет программы Роскосмоса. И там пока есть существенные задержки. Завтра мы с Дмитрием Рогозиным это обсудим ", - цитируется Трутнев.

Как уточняется, согласно долгосрочному плану социально-экономического развития Циолковского предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры ЗАТО. Требуемый объем финансирования - 53 млрд рублей.

"Развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть, а именно 30 тыс. человек [должна быть численность населения] к 2030 году, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура [социальная, коммунальная, энергетическая ] с большими затратами. Эти планы требуют дополнительной проработки", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.

ЗАТО Циолковский, бывший Углегорск, находится в 180 км к северу от Благовещенска. Населенный пункт переименовали в 2015 году. В городе проживает около 6,5 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.

Восточный - первый российский гражданский космодром, в 2016 году оттуда был произведен стартовый вывод на орбиту трех спутников. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.