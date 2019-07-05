Двинская регата для яхтсменов 9-17 лет началась под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июля. /ТАСС/. Шестая Двинская регата для яхтсменов 9-17 лет началась в районе поселка Боброво под Архангельском, она входит в региональный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Как сообщил ТАСС в пятницу главный судья соревнований Александр Осколков, за неделю пройдет около ста гонок.

"Шестая Двинская регата проходит в районе поселка Боброво, это 40 км от Архангельска вверх по реке. У нас около 60 участников, их возраст от 9 до 17 лет. За время регаты пройдет около ста гонок в классах яхт "Кадет", "Оптимист" и "Луч-мини", - рассказал Осколков.

Как пояснил собеседник агентства, в районе Боброво река достаточно глубокая, а ветер обычно комфортный для гонок. "Это благоприятное место: хорошие глубины и ветровые условия, ветер практически все время дует воль реки, - отметил он. - Кроме того, там есть где разбить лагерь, чтобы дети, которые ждут свою гонку, могли посидеть на берегу в палатке или у костра. Ну и Боброво - красивое место".

Двинская регата - это не только состязания, но и возможность испытать себя в полевых условиях. "Это одно из испытаний для юных яхтсменов, когда они в походных условиях, не в очень благоприятную погоду, без родителей будут самостоятельно устраивать свой быт, как яхтсмены, которые участвуют в больших регатах, - добавил Осколков. - Тренеры, конечно, все подскажут и помогут".

Среди участников около 20 процентов - девочки. "В яхт-клубе занимается довольно много девочек, - отметил судья соревнований, - но они часто после 14 лет уходят".

Тринадцатилетний Илья Богданов занимается парусным спортом восемь лет, принимал участие во всех Двинских регатах. "Участвовал во всех без исключения, - рассказал он ТАСС. - Первые года три был матросом на "Кадете", был в тройке, в младшем зачете был в тройке призеров, а сейчас последние три года в общем зачете тоже в тройке". Школьник сказал, что в парусном спорте ему больше всего нравится "атмосфера гонок".

По итогам Двинской регаты формируется сборная Архангельской области.

Парусный центр "Норд"

Парусный центр "Норд" был создан в Архангельске в 1984 году, в 2013 году получил имя его основателя - известного архангельского яхтсмена, чемпиона Европы Юрия Анисимова. "Сейчас в центре занимается около 700 человек, - сказал Осколков, - а за все эти годы здесь учились парусному спорту очень много ребят".

В центре учат ходить как на маленьких судах, так и на больших яхтах. В ближайшее время планируется открыть направление парусного туризма. "У нас есть несколько направлений, сейчас хотим развить еще одно - это парусный туризм, - добавил Осколков. - Попробуем привлечь ребят еще на это направление, думаем, это будет интересно".

О нацпроекте

Количество жителей Архангельской области, которые занимаются физкультурой и спортом, планируется увеличить до 2024 года на 22%, до 55%. Сейчас в регионе систематически занимаются физической культурой и спортом примерно 33% граждан. На мероприятия по развитию физической культуры и спорта в 2019 году запланировано более 918 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.