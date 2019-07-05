В музее-ледоколе "Ленин" в Мурманске откроют для экскурсий новые помещения после ремонта

МУРМАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Новые помещения будут открыты для посещений в музее-ледоколе "Ленин" в Мурманске к 60-летию атомного флота, которое будет отмечаться в декабре. Как сообщил журналистам в пятницу руководитель арктического выставочного центра "Атомный ледокол "Ленин" Александр Тимофеев, для этого в помещениях будет проведен ремонт.

"Предстоят ремонтные работы, чтобы расширить ряд помещений, которые будут доступны для посещений", - сказал Тимофеев.

В первую очередь речь идет о каютах рядовых членов экипажа. "Каюты руководства у нас входят в экскурсию, но посетители интересуются, как жили и работали другие моряки, и мы подготовим для показа каюты в том виде, какими они были изначально, во время походов ледокола", - сказал Тимофеев. Также обсуждается вопрос открытия для экскурсий столовой.

Ремонт будет косметическим. По словам Тимофеева, затраты составят несколько сотен тысяч рублей. Что касается капитального ремонта и реконструкции, то такие планы тоже есть, но сроки пока еще не обсуждаются, необходимо будет отдельно разработанный проект.

По словам Тимофеева, интерес туристов к музею неуклонно растет. Если после открытия десять лет назад ежегодно музей посещали около 30 тыс. человек, то в настоящее время поток вдвое выше.

Атомный ледокол "Ленин" был заложен в 1956 году на Южном стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде. По завершении государственных испытаний - 3 декабря 1959 года - был подписан акт государственной комиссии о введении нового судна в эксплуатацию, эта дата отмечается как день рождения атомного флота. Работу ледокол завершил в 1989 году, с 2009 года его превратили в музей.