Суд обязал власти Бурятии ликвидировать нефтяную "линзу" в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал Минприроды Бурятии ликвидировать нефтяную "линзу" - скопление нефтепродуктов в почве в районе поселка Стеклозавод в Улан-Удэ. Об этом сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Решением Железнодорожного районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора к Министерству природных ресурсов Республики Бурятия о возложении обязанностей по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в районе поселка Стеклозавод", - говорится в сообщении.

Судом признано, что нефтяная "линза" полностью не ликвидирована, а параметры скопления нефтепродуктов не установлены. Прокурором доказано, что ранее выполненные работы по госконтракту от 15 ноября 2013 на сумму 172 млн рублей в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" не привели к желаемому результату, "так как не основаны на научных исследованиях".

"Объемы скопления нефтепродуктов установлены лишь ориентировочно. При определении глубины залегания нефтепродуктов бурение скважин осуществлялось на глубину лишь один метр. Кроме того, установлено, что в период затопления береговой полосы реки Селенга наблюдалось поступление нефтепродуктов в водоем вследствие затопления дренажных траншей, используемых для извлечения нефтепродуктов", - указывается в пресс-релизе.

Суд обязал Минприроды республики организовать мероприятия по защите реки Селенга путем возведения защитных сооружений. "Решение суда не вступило в законную силу", - добавили в пресс-службе.