Минстрой РФ создаст подразделение для мониторинга за ситуацией в Иркутской области

"С целью организации мониторинга за ходом ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области в ФАУ "Роскапстрой" будет организовано отдельное структурное подразделение, которое будет координировать и предоставлять оперативную информацию о проводимой на месте работе", - говорится в пояснительной записке к документу.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ создаст отдельное подразделение для координации действий по восстановлению инфраструктуры Иркутской области после паводка. Проект соответствующего приказа размещен в пятницу на официальном портале проектов правовых актов.

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Предлагаемый документ обеспечивает выделение из бюджета средств на оплату труда сотрудников создаваемого учреждения по проведению мониторинга ликвидации последствий наводнения, а также на прочие расходы подразделения. Объем финансирования новой структуры не указан.

"Роскапстрой" - подведомственное учреждение Минстроя РФ. В число его основных видов деятельности вошли функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. С 25 июня в шести районах региона подтопило дома в 103 населенных пунктах. По последним данным, в результате наводнения погибли 22 человека.