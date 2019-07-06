Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Четыре землетрясения произошли утром в субботу в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, на Камчатке утром 6 июля 2019 произошло четыре неощущаемых сейсмособытия в акватории Тихого океана. Все четыре сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали", - говорится в сообщении.

Все землетрясения произошли на глубине 10 км. Эпицентр первого из них находился в 173 км северо-западнее села Никольского Алеутского муниципального района, его магнитуда составила 4,5. Эпицентр второго, магнитудой 4,3, находился в 115 км северо-западнее села Никольского.

Третье землетрясение произошло в 168 км северо-западнее села Никольского, его магнитуда составила 4,4. Четвертое, магнитудой 4,9, было зарегистрировано в 158 км северо-западнее села Никольского.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу на глубине 10 км в 143 км северо-западнее села Никольского произошло землетрясение магнитудой 5,2. В населенных пунктах Камчатки оно не ощущалось, звонки в ЕДДС муниципалитетов от граждан не поступали.