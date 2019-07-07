В Приамурье состыковали эстафетные поезда, запущенные в честь 45-летия БАМа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июля. /ТАСС/. Стыковка эстафетных поездов, запущенных навстречу друг другу в честь 45-летия БАМа, состоялась в воскресенье в городе Тында Амурской области, сообщил ТАСС начальник ДВЖД Николай Маклыгин.

"Сегодня состоялась торжественная стыковка эстафетных поездов из Иркутска и Хабаровска в честь 45-летия БАМа. Они привезли более 600 почетных гостей в Тынду", - сказал Маклыгин. Он уточнил, всего в торжествах по случаю 45-летию БАМА приняло участие более 1200 гостей из разных городов страны.

"Мы рады приветствовать гостей и благодарны ветеранам БАМа, низкий им поклон наш за то, что они строили города, дороги, мосты. А мы со своей стороны - местные власти - будем делать все возможное, чтобы с честью пронести поднятое бамовцами знамя и вдохнуть второе дыхание в БАМ", - отметила мэр Тынды Марина Михайлова.

Отмечать юбилей БАМа в Тынду приехали помощник президента РФ - секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, министр транспорта России Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, к которым присоединился губернатор Амурской области Василий Орлов. На привокзальной площади с их участием состоялся торжественный митинг.

"45 лет здесь работала практически вся страна, многие республики участвовали в строительстве, БАМ почти зеркально отражает то, что происходило в стране. 1974 год, начало стройки, - вся страна, вдохновленная идеей БАМа, переехала на Дальний Восток для того, чтобы осуществить очередной прорыв, совершить очередной подвиг", - напомнил Белозеров. "Мы видим, что сейчас здесь необходимо развитие, и это все заложено в наши программы, ближайшие пять лет мы потратим на то, чтобы развить социальную инфраструктуру до необходимого уровня", - пообещал он.

О БАМе

Ударной комсомольской стройкой БАМ объявил 17-й съезд ВЛКСМ (23-27 апреля 1974 года), а 8 июля 1974 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "О строительстве Байкало-Амурской магистрали". Линия была построена за 10 лет в сложных климатических и геологических условиях: на многих участках глубина вечной мерзлоты достигает сотен метров, все искусственные сооружения на линии должны выдерживать сильные землетрясения.

Единой магистралью БАМ стал 1 октября 1984 года, когда было уложено знаменитое "золотое звено", соединившее западную и восточную части железной дороги, - от Тайшета до Ванино. 27 октября на всем протяжении магистрали было открыто движение поездов.

Байкало-Амурская магистраль - одна из самых протяженных железнодорожных линий в мире. Ее длина составляет 4 тыс. 300 км. Она проходит по территории Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Якутии, Хабаровского края. Это второй (наряду с Транссибом) железнодорожный выход России к Тихому океану.