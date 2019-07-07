Состоялось открытие железнодорожного движения по новому мосту через реку Лена

ТЫНДА, 7 июля. /ТАСС/. Открытие железнодорожного движения по второму пути на перегоне Лена - Восточная - Предленский с новым мостом через реку Лена состоялось в Амурской области, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии.

Открытие движения приурочено к 45-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Однопутный мост через Лену построили в 1975 году, строительство второго железнодорожного моста через реку осуществлялось по программе развития Восточного полигона. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей.

После ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн т в год, говорится в материалах "Российских железных дорог" (РЖД). Протяженность нового сооружения составит 417 м. Мост включает в себя четыре пролетных строения длиной от 45 до 132 м.

Во время праздничных мероприятий, посвященных юбилею БАМа, генеральный директор РЖД Олег Белозеров обратил внимание на то, что в регионе необходимо развивать социальную инфраструктуру. "В ближайшие пять лет мы потратим большой объем вложений в то, чтобы социальную инфраструктуру развить здесь до нужного, необходимого, современного уровня", - сказал Белозеров.

Строительство железнодорожного моста через Лену в городе Усть-Куте началось в 2015 году.

О БАМе

Байкало-Амурская магистраль соединяет Иркутскую, Амурскую области, Бурятию и Якутию, Хабаровский край и Забайкальский край. На БАМе построен 21 тоннель, 4200 мостов. Магистраль пересекает 11 полноводных рек, в том числе Лену, Амур, Зею, Витим (Угрюм-река), Олекму, Селемджу, Бурею и семь горных хребтов. Более тысячи километров БАМа проходит в районах вечной мерзлоты. БАМ проходит севернее трассы Транссибирской магистрали, ответвляясь от нее в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, пересекает Лену в Усть-Куте, проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого океана в Советской Гавани.

Длина основного пути Тайшет - Советская Гавань составляет 4287 км, из них 1042 км - двухпутные участки, остальные - однопутные.