Второй форум WorldSkills Russia в Великом Новгороде собрал 1,5 тыс. участников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Второй молодежный форум "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", стартовавший в Великом Новгороде, увеличил количество участников втрое по сравнению с прошлым годом, на площадки приехали 1,5 тыс. выпускников и студентов колледжей из разных регионов страны. Форум позволит им получить уникальные знания, доработать и защитить собственные проекты, сообщила первый заместитель губернатора региона Вероника Минина в воскресенье на открытии форума.

Первый молодежный форум "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходил в Великом Новгороде с 7 по 10 декабря прошлого года. В нем приняли участие 500 молодых профессионалов.

"С сегодняшнего дня здесь, в школе №36, вы будете проходить интереснейший курс лучших практик. Три дня, конечно, мало, но, надеюсь, вы подружитесь, защитите свои проекты. Здесь 1,5 тыс. студентов из 49 субъектов и 50-м стал Великий Новгород", - сказала Минина.

До 10 июля выпускники колледжей, студенты, активисты молодежных объединений в формате деловых игр, тренингов, карьерных мастерских будут приобретать так называемые "мягкие навыки" (soft skills). Речь идет об умении работать в команде, управлять проектами, эффективно мыслить и проявлять лидерскую позицию. Для молодых профессионалов будут работать 11 образовательных школ. Среди них "Предпринимательство", "Индустрия гостеприимства", "Цифровая экономика", "Индустрия красоты и здоровья", "Научно-технологические решения", "Проектное управление". Активные участники форума смогут пройти стажировку на предприятиях или разработать проект для реализации в своем регионе.

"Сегодня в Великом Новгороде собрались молодые профессионалы, и движение в нашей стране растет: уже сотни тысяч молодых профессионалов и, самое главное, с вами стали соревноваться уже и более старшие люди, которые участвуют в нашем движении за развитие профессионализма", - отметил заместитель гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста союза "Молодые профессионалы" Дмитрий Глушко.

Новгородская область стала площадкой для проведения форума на ближайшие три года. Соглашение об этом было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходил с 6 по 8 июня.