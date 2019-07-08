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В Уфе приступили к строительству нового моста через реку Белая

Стоимость проекта составляет порядка 3,5 млрд рублей
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© Ильфат Кинзябаев/ТАСС

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Строительство нового моста через реку Белая стоимостью порядка 3,5 млрд рублей начали в понедельник на въезде в Уфу. Новое инженерное сооружение планируется возвести между двух действующих мостов и сдать в эксплуатацию к 2021 году, сообщил журналистам врио главы Башкирии Радий Хабиров.

"Начато строительство вставки [моста] между существующими двумя мостами, после завершения строительства приступим к реконструкции старого путепровода. Уфа задыхается из-за того, что мосты не выдерживают транспортный поток", - сказал он.

По данным Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству, через два существующих моста 1956 и 1984 годов постройки ежесуточно проезжают более 120 тыс. автомобилей. Строительство нового путепровода планируется завершить до конца 2021 года, рассказал председатель комитета Тимур Мухаметьянов.

"Строительство моста стоит практически 3,5 млрд рублей в актуализированных ценах текущего года, из них 500 млн рублей мы уже получили федерального бюджета, и в соответствии с договоренностями, Минтранс РФ также поддержит республику в части строительства этого и других крупных объектов в Уфе", - отметил он.

Согласно проектной документации, длина моста составит порядка 670 м. После завершения строительства объекта начнется реконструкция моста 1956 года постройки.

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РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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