Астраханские депутаты поддержали законопроект о возвращении мер соцподдержки льготников

АСТРАХАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли в первом чтении законопроект о мерах соцподдержки для льготников, который в том числе вернет отмененные в 2016 году выплаты для некоторых категорий граждан. На реализацию проекта в 2020 году потребуется около 600 млн рублей, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее в 2016 году из-за экономического кризиса в регионе была проведена оптимизация системы мер соцподдержки, что вызвало серьезное недовольство со стороны жителей области. Новый законопроект, который затрагивает интересы 207 тыс. астраханцев, предлагает не только вернуть часть выплат, но и существенно увеличить и расширить социальные выплаты для 15-и категорий льготников.

"Благодарен депутатам за практически единогласную поддержку (против законопроекта проголосовал всего один депутат из 46). Законопроект затрагивает интересы 207 тыс. человек - многодетных семей, ветеранов труда, тружеников тыла, социальных работников. Мы имеем сегодня достаточно стабильный бюджет и сейчас рассматриваем возможности по возвращению мер соцподдержки и по другим категория", - сказал Бабушкин после заседания облдумы.

Документ, в частности, предусматривает увеличение пособия на ребенка для семей со среднем доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, увеличение ежегодного пособия на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей и для детей-сирот, пособия на оплату коммунальных услуг и на оплату проезда ряду категорий граждан, в том числе труженикам тыла и ветеранам труда. Например, при принятии законопроекта пособие на ребенка с инвалидностью увеличится с 370 рублей до 1 тыс., а ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг для многодетных семей вырастет с 264 до 500 рублей.

Врио губернатора заметил, что законопроект в случае его принятия начнет действовать уже с 1 сентября. До конца этого года на его реализацию будет направлено около 200 млн рублей, в 2020 году - 600 млн. Председатель облдумы Игорь Мартынов обратил внимание, что к законопроекту уже поступили 12 поправок, которые будут рассмотрены ко второму чтению. В окончательном втором чтении законопроект будет рассмотрен в облдуме в августе.

В 2019 году на меры социальной поддержки льготников из консолидированного бюджета региона выделено порядка 5,2 млрд рублей.