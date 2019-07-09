Дополнительные 110 мест в детсадах ввели в городе Моздок Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 июля. /ТАСС/. Открытие пристроек к детсадам на 110 мест состоялось в городе Моздок Северной Осетии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

"В Моздоке состоялось торжественное открытие пристроек для детей до 3 лет к детским садам № 2 и № 34. Новые современные здания, каждое из которых рассчитано на 55 мест, оборудованы всем необходимым и отвечают требуемым нормам и правилам. Кроме возведения пристроек, была облагорожена прилегающая территория: построены беседки, установлены качели, игровые площадки и песочницы для детей", - говорится в сообщении.

Пристройки возводились по подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования" государственной программы РФ "Развитие образования".

Власти Северной Осетии намерены обеспечить к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах. Всего в очереди в настоящее время состоят почти 1900 малышей.