Археологии обнаружили в Ставрополе древнее погребение со следами кремации

СТАВРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Погребение со следами кремации обнаружили археологи во время раскопок могильника древнего Грушевского городища на окраине Ставрополя. Захоронение относится к поселению кобанской культуры VII-III веков до нашей эры, для которой нехарактерно сожжение умерших, сообщил в среду ТАСС археолог Владимир Руденко.

"Здесь частичная кремация, обожжены кости и часть стены погребения. Видно, что внутри погребения был разведен огонь. В погребении есть элементы керамики, набор, характерный для кобанцев, но сам ритуал чуть изменен. Это нехарактерно для кобанской культуры, какое-то ритуальное действо с разведением огня - достаточно редкая вещь. Мы пока можем только гадать, в связи с чем это произошло", - сказал Руденко, который является старшим научным сотрудником ООО "Наследие", ведущей раскопки.

Древние находки

На могильнике археологи обнаружили около 30 погребений. Сколько всего их может быть на участке, неизвестно - это покажут только раскопки. Как правило, захоронения кобанцев стандартны. "Традиция делать каменные заклады, характерная поза на боку с подогнутыми коленями - поза эмбриона, это считалось вариантом перерождения. На тот свет человеку клали тот же инвентарь, который был необходим ему при жизни", - отметил археолог.

В погребениях ученые находят бронзовые изделия, керамические кувшины, в женских - пряслица, украшения. "Кобанцы взаимодействовали со скифами, здесь получился такой перекресток культур, взаимосвязь тоже отразилась на них - стали класть в погребения такую же керамику, как и скифы. Время одно, но этнические группы немного другие", - пояснил Руденко, отметив, что найденные изделия и останки могут стать предметом исследования многих ученых - антропологов, почвоведов, генетиков.

Многие исторические процессы разных веков исследователи могут проследить в письменных источниках, о жизни людей более древних времен узнать можно, только исследуя найденные археологами предметы. В частности, генетики могут проследить даже предположительные миграционные потоки.

"Ученые Санкт-Петербурга ведут в этом направлении работу, у них действует огромная лаборатория. Они берут останки, проводят исследования в рамках исторической генетики. У нас с ними есть договор, образцы также направим. Например, генетические маркеры позволяют отслеживать процессы переселения народов, о которых нет письменных свидетельств", - рассказал ТАСС генеральный директор "Наследия" Игорь Воронин.

Грушевское городище

Памятник археологии Грушевское городище, к которому относится могильник, находится на окраине Ставрополя. Территория могильника расположена на участке, где можно вести хозяйственную деятельность, но после работы археологов. Предполагается, что по этой территории в ближайшее время пройдет часть строящегося в Ставрополе проспекта, который разгрузит автомобильное движение в крупном развивающемся микрорайоне.

В 1970-х годах работу на этом месте начал археолог Анатолий Найденко, вместе со студентами он раскопал часть цитадели, которая позволяла населению городища укрываться от набегов. Но открывшиеся древние строения со временем опять скрылись под землей - до установления границ охраны на территорию свозился строительный мусор.